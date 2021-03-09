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Москва

Генетики описали «особенные черты» южноафриканского штамма COVID-19 

Российская Газета 13 часов назад
Исследователи установили, что вариант коронавируса, обнаруженный эпидемиологами в прошлом году в ЮАР, имеет особые свойства. Они дают ему возможность эффективнее внедряться в организм человека, с высокой скоростью охватывать популяцию и слабее реагировать на попытки иммунитета уничтожить его.
"Южноафриканский" штамм, выявленный в ЮАР в декабре 2020 года, в кратчайшее время стал преобладающим в некоторых частях южного континента. Уже к концу года он доминировал по сравнению с другими штаммами.
Коллектив генетиков из нескольких стран во главе с Тулио де Оливейра провел исследование, позволяющее сделать предположение, что этот вариант вируса зародился сразу после начальной стадии эпидемии в одной из провинций ЮАР. Вторая волна заболеваний была значительно мощнее первой, а произошло это, по мнению ученых, из-за быстрого распространения в Южной Африке нового штамма.
Авторы сделали анализ 2882 полных генома нового коронавируса. Информация об этой работе появилась в Nature. Генетикам удалось выяснить, что "спайковый" белок, обеспечивающий вторжение вируса в клетки, приобрел восемь мутационных изменений. Одна из мутаций характерна и для "британского" вируса.
Другая мутация делает "южноафриканский" штамм необыкновенно устойчивым к воздействию антител. Как считают генетики, это может повлиять на способность вакцин, направленных на ключевой белок, противостоять распространению болезни.
Ученые подчеркивают, что все свойства нового варианта коронавируса, появившиеся в результате мутаций, еще предстоит изучить. Однако уже сейчас ясно, что "южноафриканский" штамм способен спровоцировать рост заболеваний среди молодежи и привести к серьезным патологическим процессам.
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Наука , Вторая волна , ЮАР
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