Ученые вступились за самую жестокую убийцу Австралии

Ученые просят помиловать австралийку Кейтлин Фолбигг, осужденную за убийство четырех собственных детей. Специалисты считают, что дети умерли сами — и виной всему редкие генетические мутации.

Кейтлин Фолбигг называют самой жестокой женщиной-убийцей в истории Австралии . В настоящее время 53-летняя Фолбигг отбывает тридцатилетний срок в тюрьме за убийство четырех своих маленьких детей в период с 1990 по 1999 год. Фолбигг была приговорена к тюрьме в 2003 году после процесса, который длился семь недель. Обвинение тогда доказало, что женщина в разные годы задушила своих детей — Калеба, Патрика, Сару и Элизабет — в моменты отчаяния.

Так, по версии следствия, в 1991 году она убила Патрика в возрасте 8 месяцев, причиной смерти его сначала назвали асфиксию в результате эпилептического припадка; Сару в возрасте 10 месяцев в 1993 году, чью смерть сначала списали на синдром внезапной детской смерти (СВДС). Причина смерти Элизабет в возрасте 19 месяцев, которая скончалась в 1999 году, установлена не была, смерть Калеба в 1990 году тоже поначалу отнесли к СВДС. Сама Фолбигг никогда не признавала свою вину, утверждая, что ее дети умерли в результате естественных причин. Одним из важнейших доказательств были дневники Фолбигг, в которых она делилась своими мыслями.

"С Сарой единственное, что хотела, — это заткнуть ее. И однажды она заткнулась", — было в одной из записей.

На днях 90 ученых, среди которых известные в мире специалисты по редким генетическим заболеваниям, два австралийских нобелевских лауреата, и другие известные жители страны подписали петицию с требованием пересмотреть дело Фолбигг. По их словам, новые открытия в генетике вполне могут доказать невиновность женщины и объяснить смерть ее детей от естественных причин.

Вероятность того, что одна семья четыре раза столкнулась со смертью детей от естественных причин, исчезающе мала. Однако, как заявил один из ученых, выступивших в поддержку Кейтлин Фолбигг, "в генетике единичные случаи встречаются часто".

Ключевым в обращении ученых стала отсылка к полному секвенированию ДНК Фолбигг и ее детей, небольшие образцы крови которых были взяты при рождении. Так, у самой женщины была обнаружена ранее не выявленная мутация гена CALM2. Ген CALM2 является одним из трех генов, кодирующих белок кальмодулин. Кальмодулин — это важный сигнальный и регуляторный белок, чувствительный к ионам кальция. Он регулирует многие важные процессы, такие как воспаление, апоптоз, сокращения гладких мышц, внутриклеточный транспорт.

Известно, что мутации гена CALM2 могут быть связаны с внезапной смертью от сердечно-сосудистых проблем. Установлено, что эта же мутация присутствовала в ДНК Сары и Лауры. Выяснилось, что у Калеба и Патрика была редкая мутация гена BSN, исследования которой на мышах связывали ее с наступлением эпилептических припадков в раннем возрасте. Кроме того, у Патрика была диагностирована эпилепсия, а у Калеба — ларингомаляция, порок развития гортани.

На основе изучения генетических мутаций матери и детей в 2019 году в рецензируемом научном журнале Europace вышла статья, соавтором которой была профессор Карола Винуэса из Австралийского национального университета, тоже подписавшаяся под петицией об освобождении Кейтлин Фолбигг. В своей недавней статье Винуэса пишет, что мутация гена CALM2 "с высокой вероятностью привела к естественной смерти двух девочек, изменив нормальный ритм сердца".

В настоящее время ученые заняты исследованием генома двух умерших мальчиков. По словам Иана Коннеллана из Королевского института Австралии, который подписал петицию, с момента приговора Фолбигг наука шагнула далеко вперед. Он считает, что это дело может быть "решающим в том, как суды воспринимают общепринятые научные свидетельства, в том числе относительно новые открытия, особенно когда они встают против косвенных доказательств".