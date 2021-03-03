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Крупный астероид сегодня приблизится к Земле 

Ferra.ru и ещё 1 3 марта 2021
Крупный астероид сегодня приблизится к Земле
Фото: Ferra.ru
Уже сегодня, 5 марта 2021 года, крупный астероид Апофис (99942 Apophis) приблизится к нашей планете Земля. Это тот самый космический объект, который впервые был обнаружен специалистами обсерватории Китт-Пик в Аризоне в 2004 году.
Размеры астероида — 325-340 метров. В случае, если он упадёт на Землю, нас ждут катастрофические последствия. Но, по словам учёных, опасаться нечего. Как пишет Space.com, небесное тело пролетит на расстоянии 16,6 млн км от нас с вами.
При этом при следующем «сближении» — в 2029 году — астероид будет пролетать уже на расстоянии значительно более близком. Нашу планету и объект разделят жалкие по меркам космоса 31,9 тыс. км. Для сравнения, орбита геостационарных спутников равняется 35,8 тыс. км.
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Наука , Наука и техника , Физика , Гибель человечества
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