Крупный астероид сегодня приблизится к Земле 

Уже сегодня, 5 марта 2021 года, крупный астероид Апофис (99942 Apophis) приблизится к нашей планете Земля. Это тот самый космический объект, который впервые был обнаружен специалистами обсерватории Китт-Пик в Аризоне в 2004 году.

Размеры астероида — 325-340 метров. В случае, если он упадёт на Землю, нас ждут катастрофические последствия. Но, по словам учёных, опасаться нечего. Как пишет Space.com, небесное тело пролетит на расстоянии 16,6 млн км от нас с вами.

При этом при следующем «сближении» — в 2029 году — астероид будет пролетать уже на расстоянии значительно более близком. Нашу планету и объект разделят жалкие по меркам космоса 31,9 тыс. км. Для сравнения, орбита геостационарных спутников равняется 35,8 тыс. км.