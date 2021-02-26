Два редчайших небесных явления попали в кадр телескопа 

В штормовом небе на Гавайях в июле 2017 года полосы красных и синих молний, встретились над «слоем» белого света.

Камеры телескопа Gemini North в обсерватории Gemini на Мауна-Кеа сделали потрясающий снимок разноцветного светового шоу. Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) опубликовала фотографию в среду как «изображение недели».

Молния на снимке «кажется настолько потусторонней, будто это особый эффект», — заявили в NOIRLab.

Подобные разноцветные молнии известны как красные спрайты и синие струи. Их чрезвычайно сложно запечатлеть на камеру: вспышки длятся всего десятые доли секунды и их трудно увидеть с земли, поскольку они обычно не видны из-за грозовых облаков.

По словам Питера Мишо, менеджера по обучению и взаимодействию NOIRLab, астрономы используют камеры телескопа для удаленного отслеживания плохой погоды, назревающей возле обсерватории. Камеры делают снимок неба каждые 30 секунд.

«Мы видели еще несколько примеров подобных явлений, но это был лучший пример спрайта в верхних слоях атмосферы», — сказал он.

Красные спрайты и синие струи.

Обычная молния отличается от спрайтов и струй по нескольким ключевым параметрам. В то время как обычные молнии стреляют между электрически заряженным воздухом, облаками и землей во время гроз, спрайты и струи возникают в разных местах неба и движутся в космос.

Красные спрайты — это сверхбыстрые электрические разряды, которые с треском проходят через верхние слои атмосферы — на высоте от 37 до 80 км вверх — и перемещаются в космос.

Стивен Хаммел, специалист из обсерватории Макдональд, в июле прошлого года сделал потрясающий снимок спрайтов «медузы» с гребня горы Локк в Техасе (внизу).

(Stephen Hummel)

Между тем, синие джеты рождаются ближе к Земле, чем красные спрайты. Эти конусообразные электрические разряды также ярче спрайтов и взрываются вверх с вершин облаков.

Пики грозовой тучи могут располагаться на высоте от 1 до 22 км над поверхностью Земли; Синие струи продолжают двигаться в небе, пока не достигнут высоты примерно 48 км, после чего исчезают. Они достигают скорости в 9,9 км/с.

Спрайты и струи видны из космоса.

Когда обычная молния ударяет по земле, она имеет тенденцию выделять положительную электрическую энергию, которую необходимо уравновесить равной и противоположно заряженной энергией в другом месте неба. Итак, спрайты и струи — это электрические разряды, которые уравновешивают уравнение — вот почему возникают эти красочные явления.

«Чем сильнее шторм и чем больше молний он производит, тем выше вероятность появления спрайта», — сказал Хаммел.

Иногда астронавты могут замечать спрайты и струи с Международной космической станции, находящейся на высоте 402 км над Землей.

Астронавт Европейского космического агентства Андреас Моргенсен впервые в цвете заснял на видео неуловимые синие струи. Он заметил их во время съемок шторма над Бенгальским заливом в Индии. Позже ученые использовали отснятый материал в рамках исследования 2017 года.

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