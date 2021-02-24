Ученые предупредили о новой пандемии от летучих мышей

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Ученые из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности распространения новой пандемии, сообщает в среду газета The Sun.

Исследователи назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah чрезвычайно опасным — по их данным, показатели смертности при заражении составляют от 40% до 75%.

Обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту. Ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций.

Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.