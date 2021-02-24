Ученые предупредили о новой пандемии от летучих мышей

Ученые из Коалиции за эпидемические готовности к инновациям (CEPI) предупредили об опасности распространения новой пандемии, сообщает в среду газета The Sun.
Исследователи назвали передаваемый фруктовыми летучими мышами вирус Nipah чрезвычайно опасным — по их данным, показатели смертности при заражении составляют от 40% до 75%.
Обнаруженное в 1999 году в Малайзии заболевание может вызывать сильный отек мозга, судороги и рвоту. Ученые отметили длительный инкубационный период болезни, составляющий 45 дней, а также высокую вероятность мутаций.
Эксперты опасаются, что он может быстро распространиться в странах Юго-Восточной Азии.
Вирус Nipah внесен Всемирной организацией здравоохранения в список приоритетных патогенов для исследований и разработок из-за его способности вызывать пандемию. Помимо него, в список вошли COVID-19, геморрагическая лихорадка Крым-Конго, лихорадка Эбола, Ласса, Рифт-Валли, вирус Зика и др.
Ранее международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поисков следов происхождения коронавируса нового типа. Позднее один из членов группы Питер Дасзак заявил, что COVID-19 мог первоначально распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии с помощью летучих мышей.