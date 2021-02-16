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В Британии выявили еще один штамм коронавируса, распространившийся в 10 странах 

ТАСС и ещё 10 14 часов назад
В Британии объявили о распространении еще одного штамма коронавируса
Фото: Газета.Ru
ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на шотландских ученых.
Вариант, получивший название B1525, был определен с помощью секвенирования образцов вируса в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1). Как отметило издание, первыми секвенирование геномов этой разновидности вируса провели в декабре специалисты в Великобритании и Нигерии.
Исследователи подчеркивают, что новый вариант отличается от доминирующего в Англии кентского штамма коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса. На этом фоне эксперты призвали британские власти увеличить количество тестов на коронавирус в тех районах страны, где был выявлен данный вариант.
На прошлой неделе Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при главном санитарном враче королевства сообщила об обнаружении в Бристоле на юго-западе Англии нового штамма коронавируса, который относится к категории «вызывающих беспокойство» мутаций. Специалисты также проинформировали о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле, классифицированного как «изучаемый вариант».
Тогда врачи добавили, что теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории «вызывающих беспокойство». Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.
Региональные штаммы
Кентский штамм коронавируса был выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.
В свою очередь тема распространения южноафриканского штамма в Великобритании стала широко обсуждаться после того, как британско-шведская компания AstraZeneca 6 февраля подтвердила ранее попавшую в СМИ информацию о том, что созданная ей вместе с Оксфордским университетом вакцина защищает от этой разновидности вируса хуже, чем от пока доминирующих в королевстве штаммов. В то же время в компании считают, что британский препарат должен быть эффективен для предотвращения тяжелых форм заболевания, вызываемых южноафриканской мутацией. Согласно последней информации, этот вариант коронавируса подтвержден уже более чем у 200 человек в Англии.
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Комментарии
Наука , Ситуация в мире , The Guardian , ИТАР-ТАСС , Австралия , Бельгия , Гана , Дания , Иордания , Испания , Канада , Лондон , Нигерия , Великобритания , Франция
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