"На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере", — заявил специалист.