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Москва

Иммунолог не исключил появления новой пандемии в мире 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не исключил возникновения новых пандемий. Его слова приводит РИА "Новости".

"На 100% сказать, что новой пандемии не будет не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере", — заявил специалист.

При этом он отметил, что вероятность возникновение нового, более опасного штамма существующего коронавируса, который привел бы к пандемии, невелика. Жемчугов уточнил, что появление новых вирусов — природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций.

"И если ему будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус, получив в результате мутации возможность передаваться от человека к человеку", — пояснил иммунолог.

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии. Также там допустили возможность появления штаммов COVID-19, которые будут менее восприимчивы к существующим вакцинам.
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Наука , Видео , Наука и техника , Владислав Жемчугов , ВОЗ , РИА Новости
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