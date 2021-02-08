Астрофизик и профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Леб сообщил о зонде, посланном внеземной цивилизацией. По мнению ученого, инопланетной технологией объясняется происхождение межзвездного объекта Оумуамуа , который был обнаружен еще пять лет назад. Астрофизики до сих пор спорят о его природе: первоначально астрофизики классифицировали его как комету, затем сообщили, что это астероид, потому решили, что это водородный айсберг.

У Леба своя теория на этот счет: ученый, когда-то работавший со Стивеном Хокингом , объяснил, что в 2017 году земляне заметили солнечный парус, который был послан к нам из другой звездной системы, пишет Daily Mail.

В своей новой книге «Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли» профессор отметил, что его коллеги так и не смогли объяснить многие особенности Оумуамуа. Кроме того, Леб обратил внимание, что поведение объекта не поддается объяснению с точки зрения естественных процессов.

Теория о солнечном парусе является рабочей, потому что в этом случае можно понять неожиданное ускорение Оумуамуа. Исходя из расчетов Леба, сам объект должен быть очень прочным, но при этом толщина его стенок может не превышать и миллиметра.