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Москва

Известный астрофизик рассказал о космическом «посланнике» инопланетян 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Астрофизик и профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Леб сообщил о зонде, посланном внеземной цивилизацией. По мнению ученого, инопланетной технологией объясняется происхождение межзвездного объекта Оумуамуа, который был обнаружен еще пять лет назад. Астрофизики до сих пор спорят о его природе: первоначально астрофизики классифицировали его как комету, затем сообщили, что это астероид, потому решили, что это водородный айсберг.
У Леба своя теория на этот счет: ученый, когда-то работавший со Стивеном Хокингом, объяснил, что в 2017 году земляне заметили солнечный парус, который был послан к нам из другой звездной системы, пишет Daily Mail.
В своей новой книге «Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли» профессор отметил, что его коллеги так и не смогли объяснить многие особенности Оумуамуа. Кроме того, Леб обратил внимание, что поведение объекта не поддается объяснению с точки зрения естественных процессов.
Теория о солнечном парусе является рабочей, потому что в этом случае можно понять неожиданное ускорение Оумуамуа. Исходя из расчетов Леба, сам объект должен быть очень прочным, но при этом толщина его стенок может не превышать и миллиметра.
Научное сообщество теорию ученого раскритиковало. По мнению американского астрофизика Итана Сигела, некогда уважаемый ученый Ави Лев дискредитировал себя, начав потворствовать публике.
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Наука , Видео , Наука и техника , Стивен Хокинг , Гарвардский университет
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