Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Исследователи нашли недостающее вещество галактики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Исследователи нашли недостающее вещество галактики
Фото: CC BY 4.0 / NASA, ESA / Latest Hubble Measurements Suggest Disparity in Hubble Constant Calculations is not a Fluke
Ученые разработали методику, позволяющую найти недостающие объемы холодного газа в Млечном Пути, исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Астрофизики на текущий момент смогли установить не более половины барионного (привычная форма материи — прим. ВЗГЛЯД) вещества от расчетного количества в Млечном Пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал.
Исследователи из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых годах от Земли. Это скопление имеет порядка триллиона километров в длину и 10 млрд километров в ширину, масса материи не превышает массы Луны.
Именно в таких облаках способно скрываться доселе не найденное вещество нашей галактики.

«Мы подозреваем, что большая часть «отсутствующей» барионной материи находится в форме облаков холодного газа либо в галактиках, либо между галактиками. Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он не излучает собственный видимый свет и слишком холодный для радиоастрономии», — отметила исследователь, аспирантка Ван Юаньмин (Yuanming Wang) из Школы физики.

Астрофизики применили для определения местоположения холодных газов радиосигналы от далеких мерцающих галактик. «Мы обнаружили пять мерцающих радиоисточников, расположенных на гигантской линии в небе. Наш анализ показывает, что их свет должен был пройти через один и тот же холодный сгусток газа», — указала Ван.
Ранее американские и британские астрофизики выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ученые обнаружили устойчивость новых штаммов COVID-19 к антителам Ученые обнаружили устойчивость новых штаммов COVID-19 к антителам Определены сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19 ФМБА Определены сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19 ФМБА Глава Ленобласти извинился за доклад отрицающего холокост ученого Глава Ленобласти извинился за доклад отрицающего холокост ученого
Комментарии
Наука , Наука и техника , РИА Новости , Австралия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение