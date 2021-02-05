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Ученые обнаружили, что новые штаммы COVID-19 могут обмануть иммунитет 

Российская Газета 1 час назад
Новые штаммы COVID-19 могут обмануть иммунитет
Фото: РИА Новости
Генетические мутации недавно появившихся штаммов SARS-CoV-2 имеют мутации, которые позволяют им обойти иммунную защиту. Исследование американских ученых показало, что такие штаммы проявляют устойчивость к антителам.
О результата научной работы сотрудников Медицинской школы Университета Питсбурга проинформировал Science.
Исследование началось летом 2020 года, когда данных о мутациях нового коронавируса еще не было, и он считался стабильным. Однако сейчас ситуация в корне изменилась.
Выяснилось, что в процессе эволюции у вируса появляются все больше и больше генетических изменений. Особенно неприятным открытием оказалось то, что коронавирус "научился" избегать ответа иммунитета.
Это происходит за счет делеции — избирательного удаления маленьких сегментов собственной генетической последовательности. Делеции меняют форму белка, на который воздействуют антитела. В итоге антитела уже не способны захватить его и обезвредить. Таким образом, изменившийся вирус может внедряться в клетки и размножаться в них, избегая иммунного ответа.
Впервые исследователи обнаружили устойчивые к антителам штаммы, когда наблюдали за состоянием пациента, инфицированного коронавирусом более трех месяцев. За это время в его организме вирус эволюционировал, в геноме появились мутации, представляющие серьезную опасность. К сожалею, вылечить пациента не удалось.
Ученые выяснили, что подобные генетические изменения есть и у штаммов, появившихся в Африке и Великобритании. Авторы исследования подчеркивают, что в настоящее время эти варианты вируса уничтожаются набором антител, выработанных в организмах выздоровевших пациентов. Но когда вирус эволюционирует так, что сможет ускользать от иммунного ответа, неясно. Непонятно и то, как долго будут действовать вакцины и существующие лекарственные средства.
Как сказал один из авторов научной работы Кевин Маккарти, насколько мутации смогут подорвать иммунитет, еще предстоит выяснить. Возможно, ученым придется создать вакцины с новыми свойствами. Исследователи полагают, что в борьбе с инфекцией необходимо разработать, как можно больше различных методов и подходов.
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Наука , Наука и техника , Кевин Маккарти , Великобритания
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