Новые штаммы COVID-19 могут обмануть иммунитет

Генетические мутации недавно появившихся штаммов SARS-CoV-2 имеют мутации, которые позволяют им обойти иммунную защиту. Исследование американских ученых показало, что такие штаммы проявляют устойчивость к антителам.

О результата научной работы сотрудников Медицинской школы Университета Питсбурга проинформировал Science

Исследование началось летом 2020 года, когда данных о мутациях нового коронавируса еще не было, и он считался стабильным. Однако сейчас ситуация в корне изменилась.

Выяснилось, что в процессе эволюции у вируса появляются все больше и больше генетических изменений. Особенно неприятным открытием оказалось то, что коронавирус "научился" избегать ответа иммунитета.

Это происходит за счет делеции — избирательного удаления маленьких сегментов собственной генетической последовательности. Делеции меняют форму белка, на который воздействуют антитела. В итоге антитела уже не способны захватить его и обезвредить. Таким образом, изменившийся вирус может внедряться в клетки и размножаться в них, избегая иммунного ответа.

Впервые исследователи обнаружили устойчивые к антителам штаммы, когда наблюдали за состоянием пациента, инфицированного коронавирусом более трех месяцев. За это время в его организме вирус эволюционировал, в геноме появились мутации, представляющие серьезную опасность. К сожалею, вылечить пациента не удалось.

Ученые выяснили, что подобные генетические изменения есть и у штаммов, появившихся в Африке и Великобритании. Авторы исследования подчеркивают, что в настоящее время эти варианты вируса уничтожаются набором антител, выработанных в организмах выздоровевших пациентов. Но когда вирус эволюционирует так, что сможет ускользать от иммунного ответа, неясно. Непонятно и то, как долго будут действовать вакцины и существующие лекарственные средства.