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Ученые обнаружили древнейшие рукописные знаки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые обнаружили древнейшие рукописные знаки
Фото: Victor Goryachev Russian Look Globallookpress
Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили кости животного на которых, предположительно, нанесены самые первые рукописные символы. По подсчетам, первобытные охотники нанесли гравировку около 120 тысяч лет назад. Описание находки опубликовано в журнале Quaternary International.
Кости были обнаружены в Израиле, рядом были найдены кремниевые инструменты. На материале нанесены шесть царапин, при анализе которых было доказано, что они были сделаны целенаправленно. Исследователи предполагают, что таким образом охотник мог благодарить дух убитого животного за пищу или обращаться к богам.

«Будет справедливо сказать, что мы обнаружили один из древнейших выгравированных символов, когда-либо найденных на Земле, и, безусловно, самый старый в Леванте», — заявил глава исследования Йосси Зайднер.

По словам ученых, первые образцы пещерной живописи появились около 45 тысяч лет назад. Однако существует предположение, что 100-250 тысячелетий назад первобытные люди уже могли выражать свои мысли, нацарапывая знаки на различных поверхностях.
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Наука , Наука и техника , Иерусалим , Израиль
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