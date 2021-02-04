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Ученые обнаружили «первый проблеск жизни» во льдах Антарктики 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Во льдах Антарктики нашли «первый проблеск жизни»
Фото: pixabay.com
Ученым в Антарктике удалось обнаружить находку после бурения подо льдом. Им удалось открыть «первый проблеск жизни», скрытый на протяжении тысячелетий. Об этом сообщили в зарубежных СМИ.
За изменением климата и историей Земли следят более 1000 исследователей. Круглый год замерзшая пустыня служит для них убежищем. Ее бесплодный ландшафт дает ученым доступ к нетронутому миру, где они могут завершить свои исследования, несмотря на то, что температура опускается до -90 градусов.
Ученый Джон Приску возглавил группу исследователей, которая пробурила ледяной щит. Им удалось взять образцы воды из предполагаемого озера, скрытого под антарктическим ледяным покровом.

«Мы объединились с NASA и, используя спутниковые снимки, смогли увидеть плоские пятна по всему континенту, и именно здесь ледяной щит плавает над этими озерами», — сказал Приску, передает издание Express.

Он также добавил, что группа для изучения поверхности льда использовала спутники, которые с помощью спутниковой альтиметрии с течением времени, определяют реки текущие под ледяным покровом.

«Это первый проблеск жизни, и образцы ДНК, которые должны быть доставлены на этой неделе, и мы сможем определить последовательность и сказать вам, кто они.

Ранее неожиданную находку во льдах Антарктиды сделали геологи из Университета Милана. Исследователи во главе с ученым Джованни Бакколо пробурили лед и на глубине 1 620 метров нашли минерал ярозит.
Обнаружение этого хрупкого желто-коричневого вещества удивило геологов, поскольку минерал чаще встречается на поверхности Марса, чем на Земле. В частности, ярозит в большом количестве был найден в 2004 году во время миссии NASA Opportunity на Красной планете, пишет журнал Science.
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Наука , Наука и техника , NASA
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