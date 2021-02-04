Российский эксперт опроверг утечку COVID из лаборатории в Ухани

Работа в Институте вирусологии в Ухани организована слишком хорошо, чтобы можно было представить утечку из неё какого-нибудь вируса. Такое мнение выразил эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков.

В беседе с РИА Новости заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера отметил, что не понимает, кто мог критиковать лабораторию, потому что там всё организовано «выше всяких похвал».

Для нашей миссии, конечно, было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь, — сказал Дедков.

Ранее экс-президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за то, что он якобы специально допустил утечку из лаборатории BSL-4, где работали с коронавирусом.

Дедков подчеркнул, что в жизни может быть всё, но в данном случае нет никаких предпосылок и тем более «фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, ни косвенных, ни прямых».

Как ранее писал NEWS.ru, экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешили посетить Уханьский институт вирусологии 3 февраля 2021 года. Международная группа занимается изучением происхождения коронавируса.