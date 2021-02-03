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В Норвегии рассчитывают на быстрое одобрение «Спутник V» в ЕС 

Мир24 и ещё 2 18 часов назад
В Норвегии положительно оценили новые данные о вакцине «Спутник V»
Фото: Мир24
Опубликованные в журнале The Lancet данные о российской вакцинt против коронавируса «Спутник V» в Норвегии назвали многообещающими.
По словам директора Агентства по лекарственным препаратам Стейнара Мадсена, для одобрения вакцины в ЕС достаточно, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам проверило все данные.
«Это то, чего мы ждали, — больше информации о результатах от вакцины „Спутник V“. Это очень многообещающе. Если она заслуживает доверия, то одобрение может произойти очень быстро, в течение месяца-двух», — цитирует Мадсена ТАСС.
По данным медицинского журнала The Lancet, результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» показали ее безопасность и эффективность. После вакцинации у 98% добровольцев были обнаружены антитела, а клеточный иммунитет был у всех участников, и он был в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного COVID-19.
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Наука , ЕС , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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