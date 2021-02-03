В Норвегии положительно оценили новые данные о вакцине «Спутник V»

По словам директора Агентства по лекарственным препаратам Стейнара Мадсена, для одобрения вакцины в ЕС достаточно, чтобы Европейское агентство по лекарственным препаратам проверило все данные.

«Это то, чего мы ждали, — больше информации о результатах от вакцины „Спутник V“. Это очень многообещающе. Если она заслуживает доверия, то одобрение может произойти очень быстро, в течение месяца-двух», — цитирует Мадсена ТАСС

По данным медицинского журнала The Lancet, результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» показали ее безопасность и эффективность. После вакцинации у 98% добровольцев были обнаружены антитела, а клеточный иммунитет был у всех участников, и он был в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного COVID-19.