Ученые признали пользу нецензурной брани 

Я знаю три корня

В своей работе журналисты, помимо прочего, руководствуются рекомендациями Роскомнадзора , который четко разъясняет, какие слова однозначно нельзя употреблять в печати. В списке четыре всем известных корня. Но были случаи вынесения в адрес СМИ предупреждений и за использование других слов.

— Количество матерных корней — вопрос дискуссионный, в русском языке их выделяют либо три, либо четыре, но точно не больше, — подчеркивает председатель Филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН, кандидат филологических наук Владимир Пахомов . — Спорным остается слово на букву «б». Думаю, могу его назвать, потому что слово (называет. — Прим. ред.) есть в Большом толковом словаре русского языка, где маты отсутствуют. И, например, известный исследователь языка Валерий Мокиенко тоже говорит, что русский мат — это три корня.

На их основе образуется бесконечное количество матерных слов. Но кроме них есть и большой пласт выражений, которые являются грубыми, вульгарными, жаргонными. Они в нейтральной речи тоже не приветствуются, хотя и не находятся под таким запретом, как матерная лексика. Как ни крути, это разная степень неприличности высказывания, что имеет даже правовое применение.

Так, если в телеэфире не «запикали» матерное слово — это безусловное нарушение закона о СМИ, а в случае употребления жаргонных, грубых слов могут действовать уже другие нормы, например федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». И современные наказания за мат очень мягкие по сравнению, например, с указами князя Василия III, при котором за сквернословие секли кнутом. А Петр I в своем воинском уставе за брань в адрес командования велел применять телесные наказания вплоть до «лишения живота».

На Руси секса нет Лингвисты связывают запрет на употребление мата с распространением христианства. Когда-то эти слова использовались в языческих ритуалах, заговорах, связанных с привлечением сил природы, в обращении к божествам, отвечающим за плодородие. А с приходом на Русь христианства под запретом оказались не только идолы и обряды, но и сопровождавшие их слова.

— Исторически сложилось, что для обозначения разных процессов, так или иначе связанных с сексом, в русском языке очень мало нейтральных слов, — отмечает ученый. — Собственно, их просто нет. Это либо мат, либо медицинская лексика с латинскими корнями. В нашей стране этот вопрос всегда оставался очень неудобным. Известный лингвист Максим Кронгауз в своих лекциях отмечает, что в русской культуре есть три темы, которые остаются табуированными с моральной точки зрения: секс, смерть и деньги. Ведь действительно, в публичном пространстве мы с большим трудом подбираем слова, когда речь идет о смерти, у нас не принято обсуждать зарплаты друг друга. С сексом то же самое, даже еще сложнее.

А вот в западной культуре дело обстоит несколько иначе. И когда переводчики книг, а затем и иностранных фильмов в 80-е годы начали сталкиваться со свободным употреблением в оригинале англоязычных слов, обозначающих запретные для нас темы, им приходилось выдумывать неологизмы или придавать новый смысл словам, которые раньше никак с сексом связаны не были. Кое-что ушло в народ и сегодня употребляется повсеместно.

— Есть мнение, что русская нецензурная брань — это самый сильный, многообразный мат в мире, но на самом деле все-таки нет, — говорит Владимир Пахомов. — В других славянских языках, ближайших к нам, есть все те же корни. При этом одна знакомая из Польши недавно мне рассказала, что в польском языке есть еще один дополнительный корень, той же силы и столь же неприличный, как русский мат. Другое дело, что, например, в немецком языке наиболее оскорбительные и запретные слова связаны не с половыми отношениями, а с иной системой организма.

Сила слова

Можно ли и нужно ли на самом деле бороться с ненормативной лексикой? Да, но в определенных границах, уверен эксперт «Тотального диктанта». Ведь полностью исключить ее из языка просто невозможно, да и незачем.

— Мы не говорим об искоренении. Но нужны внятные разъяснения, почему эти слова должны оставаться табуированными, в чем их особенность, их функция, — считает Владимир Пахомов. — Сейчас мат в публичном пространстве звучит действительно чаще, чем раньше. Но если для кого-то из молодых людей это просто часть этапа взросления, то многие просто не видят разницы между вульгарными словами и собственно матом. С этим нужно что-то делать.

С тем, что у русского мата была особая функция, согласна и психолог Ольга Мельникова. Она объясняет особое значение мата в языке тем, что это очень сильный эмоциональный выплеск.

— Сакральная лексика не употреблялась по пустяковому поводу, потому что она накапливала, несла в себе особую энергию. Наши предки не растрачивали ее направо и налево, — говорит Ольга Мельникова. — Сегодня к этим словам отношение иное, матерщина звучит в повседневной речи, обозначает мелкую досаду или употребляется для связки слов. Ничего хорошего, на мой взгляд, в этом нет.

С младых ногтей

Бороться, как полагает психолог, с самой нецензурщиной бесполезно — от запретов древние слова как таковые не исчезнут. Ольга Мельникова работает в школе, и матерную ругань от детей (не в свой, конечно, адрес) ей слышать приходилось. Чаще всего, когда речь идет о ребенке, мат — отнюдь не дурная привычка. По словам психолога, такое поведение имеет определенную цель. Это либо попытка обратить на себя внимание взрослого, либо соревнование со сверстниками: кто старше, кто круче. Хотите отучить ребенка материться? Во-первых, не провоцируйте.

— Недавно прямо на уроке произошла словесная перепалка между учительницей и мальчиком. Бывает. В конструктивное русло конфликт направить не удалось, и педагог выдала: «Знаешь, куда можешь засунуть свой характер?», — вспоминает эксперт. — Ребенок и без того хулиганистый, конечно, не преминул ответить на вопрос учителя. А ведь тут и без ответа вслух, думаю, у всего класса в памяти всплыли бы «нужные» слова устоявшегося выражения. Это как загадки, в которых ребенок должен закончить предложение. Поэтому прежде всего взрослый обязан ответственно относиться к тому, что говорит.

Во-вторых, по мнению психолога, нужно доходчиво донести до чада простую истину о том, что все вокруг знают эти слова с детского сада. И ничего необычного в них уже нет, поэтому насыщать ими свою речь просто глупо. В-третьих, если ребенок выдал брань не случайно, а весьма настойчив в своем сквернословии, это очень громкий сигнал для привлечения внимания. Скорее всего, ребенок остро нуждается в разговоре с родителями, ощущает недостаток заботы.

Защитит и насмешит

— Так или иначе, многое идет из семьи, — полагает Ольга Мельникова. — Недавно мы со второклассниками обсуждали механизмы обиды, реакцию на нее. И один мальчишка говорит: мои родители так матерятся, просто ужас как стыдно за них. Но в итоге мы пришли к тому, что его родители, в общем-то, воспитанные люди. Объяснила парню, что сколько раз мы с ними в школе ни разговаривали — ни одного дурного слова от них не слышала. Главное ведь не то, что они плохие слова знают, а то, что они прекрасно понимают контексты: где можно материться, а где нет.

Разумное употребление если не мата, то грубых слов в семье далеко не всегда говорит о низком уровне культуры. Зачастую это означает лишь то, что в ней более свободно обсуждаются определенные темы, которые в иной семье могут быть под запретом. Но, так или иначе, все эти слова несут в себе агрессивную составляющую. И в тех семьях, где матерная и нецензурная лексика табуирована, там, как правило, существует и запрет на открытое проявление агрессии даже в допустимых, разумных пределах. В итоге агрессия может выходить, например, через сарказм по отношению к близким.

— Жесткие табу в воспитании могут обернуться проблемами личностного роста, — считает Ольга Мельникова. — Ведь агрессия — не только нападение, но и «охранная система». Сначала защита от родителей, обидчиков в школе, а в конечном итоге от начальства или, к примеру, людей, навязывающих ненужные услуги. Не привык защищаться — будешь работать по выходным или обрастешь кредитами.

Русский мат психологи используют даже в качестве терапии. При этом все знакомые слова человек должен не просто перечислить, а высказать с выражением, с чувством. Иногда стоя на столе или стуле, что, по мнению психолога, тоже меняет привычное состояние «зажатого» человека.

А еще русский мат может нести в себе большой заряд юмора. Ведь историей иного матерщинника заслушаться можно. И неслучайно так много неприличных слов содержат в себе анекдоты или народные частушки. Так что сам по себе мат может быть даже полезен, но вот пользоваться этим инструментом нужно с умом.