Создатель «Спутника V» получит деньги на разработку новой вакцины 

Министерство здравоохранения согласовало госзадание Центру имени Гамалеи, создавшему вакцину от коронавируса "Спутник V", на создание новых препаратов против COVID-19. Об этом сообщает "Фармвестник" со ссылкой на документ с портала "Госрасходы".

Согласно документу, центр разработает новый препарат на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle). По данным "Фармвестник", Минздрав установил размер субсидий на реализацию всех экспериментальных разработок в текущем году в 274,4 млн руб. То есть на разработку вакцины из госбюджета направят порядка 25 млн рублей.

Кроме того, в документе говорится о разработке еще двух вакцин против коронавирусной инфекции. В основе одной из них будет синтетический ненуклеотидный ингибитор протеазы коронавируса. Его собираются выпустить до 2023 года.

По информации "Фармвестника", стоимость работы составит более 41 млн рублей. Еще один препарат должен быть готов к 2022 году, для его разработки потребуется около 25 млн руб. Речь идет о препарате блокатора рецептора АСЕ2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Его можно применять как для профилактики, так и для лечения COVID-19. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что однокомпонентная версия "Спутника V" появится в феврале.