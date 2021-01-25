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На спутнике Сатурна выявили неопознанное вещество 

Мир24 1 час назад
Ученые раскрыли тайну неопознанного вещества на спутнике Сатурна
Фото: Мир24
Ученые раскрыли тайну неопознанного вещества, найденного на Рее — втором по величине спутнике планеты Сатурн. Впервые о нем узнали в 2017 году благодаря миссии Cassini, сообщает Science Advances.
Аппарат пролетел мимо «лун» газового гиганта и зафиксировал, как от их поверхности отражается солнечный свет. Оказалось, что на Рее и некоторых других телах что-то поглощает часть света в ультрафиолетовом спектре.
Ученые из Института планетологии в Калифорнии долго не могли идентифицировать это вещество. Предполагалось, что это какой-то тип водяного льда.
В ходе экспериментов они пронаблюдали, как свет отражается от различных соединений, и выявили два наиболее подходящих «кандидата»: гидразин и хлор.
Интересно, что гидразин входит в состав ракетного топлива. Но ученые считают, что Cassini не мог выбросить загрязнения в атмосферу Реи, поскольку его двигатели не запускались рядом с ней.
Авторы научной работы пришли к выводу, что вещество имеет естественное происхождение. Условий для образования хлора на Рее нет, но образование гидразина признали возможным. Соединение могло возникнуть в результате реакций между химическими веществами, присутствующими на Рее, или прийти из плотной атмосферы другого спутника — Титана.
«Это возможное объяснение, но нам еще предстоит поработать, чтобы выяснить, почему соединение возникает на других спутниках. Это ключ к какому-то процессу, происходящему во всей системе Сатурна, а возможно, и в других местах», — отметила ведущий автор исследования Аманда Хендрикс.
Ранее сообщалось, что на Титане обнаружили циклопропенилиден. Эта молекула считается «предвестником жизни».
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Наука , Наука и техника , Аманда Хендрикс
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