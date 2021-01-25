Ученые раскрыли тайну неопознанного вещества на спутнике Сатурна

Ученые раскрыли тайну неопознанного вещества, найденного на Рее — втором по величине спутнике планеты Сатурн. Впервые о нем узнали в 2017 году благодаря миссии Cassini, сообщает Science Advances.

Аппарат пролетел мимо «лун» газового гиганта и зафиксировал, как от их поверхности отражается солнечный свет. Оказалось, что на Рее и некоторых других телах что-то поглощает часть света в ультрафиолетовом спектре.

Ученые из Института планетологии в Калифорнии долго не могли идентифицировать это вещество. Предполагалось, что это какой-то тип водяного льда.

В ходе экспериментов они пронаблюдали, как свет отражается от различных соединений, и выявили два наиболее подходящих «кандидата»: гидразин и хлор.

Интересно, что гидразин входит в состав ракетного топлива. Но ученые считают, что Cassini не мог выбросить загрязнения в атмосферу Реи, поскольку его двигатели не запускались рядом с ней.

Авторы научной работы пришли к выводу, что вещество имеет естественное происхождение. Условий для образования хлора на Рее нет, но образование гидразина признали возможным. Соединение могло возникнуть в результате реакций между химическими веществами, присутствующими на Рее, или прийти из плотной атмосферы другого спутника — Титана.