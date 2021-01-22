Российский прибор с МКС увидел двойных и тройных «эльфов»

Павел Климов. Европейское оборудование не может видеть развитие "эльфов" в ионосфере, а лишь косвенно судить о них, на российском сегменте МКС есть прибор, который наблюдает эти природные явления гораздо детальнее и даже зарегистрировал двойных и тройных "эльфов", сообщил РИА Новости заведующий лабораторией НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что их эксперимент ASIM зафиксировал редкие явления, недоступные при наблюдениях с поверхности Земли . ЕКА представило анимацию, на которой показано развитие "синих струй" — поднимающихся на 50 километров светящихся потоков, и "эльфов" — быстро распространяющихся в ионосфере на большие расстояния колец оптического и ультрафиолетового излучения.

"При этом собственно картину развития "эльфов" они наблюдать не могут, потому что у них нет приборов с высоким временным разрешением. Они просто по спектру излучения предполагают, что это "эльф": если короткое излучение в ультрафиолете, то, значит, скорее всего, это "эльф", — сказал Климов.

По его словам, на Международной космической станции стоит российское оборудование эксперимента "УФ-атмосфера", которое сейчас работает параллельно с европейским. Отечественный прибор снабжен камерой с временным разрешением 2,5 микросекунды и может видеть детальную пространственно-временную картину развития событий.

Чувствительность российского скоростного телескопа, отмечает Климов, примерно на два порядка выше европейского. Поэтому он может видеть события, которые ASIM не замечает.

"Эльфы" прекрасно видны, сейчас их порядка 15-20 штук зарегистрировано. Видна пространственно-временная структура развития этих событий. И есть необычные вещи, связанные с тем, что называется "двойные эльфы", то есть когда два кольца бегут, и есть даже "тройной эльф", то есть когда три кольца друг за другом бегут", — добавил ученый.

Он подчеркнул, что российский эксперимент еще не завершен. По каналу связи с МКС исследователи получают лишь 10% всей информации эксперимента. Основной массив передается на флешках, которые привозят космонавты, возвращающиеся со станции. Следующая партия носителей придет на Землю в июне.