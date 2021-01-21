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Эксперт назвал преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами 

РИА Новости 41 минуту назад
Эксперт заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами
Фото: ТАСС
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает Карлос Сала, эксперт международного научного экспертного совета по препарату РФ.

"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода). И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше", — сказал он РИА Новости.

"Кроме того, это инновационный результат", — добавил эксперт.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". В его состав вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.
Вакцина "Спутник V" создана на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации — они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
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Наука , Наука и техника , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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