Эксперт заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами

"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода). И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше", — сказал он РИА Новости.