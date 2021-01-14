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Ученые предупредили о возможном новом ледниковом периоде 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Земле грозит новый ледниковый период
Фото: газета.ру
Ученые из Кардиффского университета считают, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, из-за которой на Земле может наступить новый ледниковый период, пишет Daily Mail. Исследователи указали, что тающие айсберги перемещают пресную воду в Атлантический океан.
Из-за этого процесса происходят изменения в циркуляции океана, что грозит планете новым похолоданием климата. Ученые выяснили, что в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет была связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана.
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