В России создали танковую броню из проволоки 

Учёные Брянского государственного технического университета (БГТУ) предложили новый метод создания брони для военной техники. Для защиты бронетехники предлагают использовать аддитивные технологии, с помощью которых из проволоки станут делать броню.

«По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям — производителям бронетехники», — приводит РИА Новости слова представителей Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Как отмечают авторы разработки, новая проволочная броня на 15-30% легче традиционной, а кроме того позволяет снизить расход металла и делает бронелисты более прочными в сравнении со сталью по стандартным методам проката. О сроках начала серийного производства брони из проволоки и её применения в технике не сообщается.