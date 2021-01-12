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В России создали танковую броню из проволоки 

Популярная механика и ещё 1 12 января 2021
В России создали танковую броню из проволоки
Фото: Министерство обороны России
Учёные Брянского государственного технического университета (БГТУ) предложили новый метод создания брони для военной техники. Для защиты бронетехники предлагают использовать аддитивные технологии, с помощью которых из проволоки станут делать броню.

«По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям — производителям бронетехники», — приводит РИА Новости слова представителей Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Как отмечают авторы разработки, новая проволочная броня на 15-30% легче традиционной, а кроме того позволяет снизить расход металла и делает бронелисты более прочными в сравнении со сталью по стандартным методам проката. О сроках начала серийного производства брони из проволоки и её применения в технике не сообщается.
Напомним, ранее стало известно, что на новой российской орбитальной станции должен появиться отдельный модуль для 3D-печати. В перспективе на околоземной орбите можно будет печатать элементы в том числе и из лунной пыли, что позволит существенно расширить возможности аддитивной печати в космосе. В планах отечественных специалистов, озвученных первым заместителем генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрием Урличичем на конференции «Аддитивные технологии. Расширяя горизонты», значится создание отдельного отсека орбитальной станции для 3D-печати. При этом для космической печати будут дорабатываться существующие аддитивные технологии.
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Наука , Оружие , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , РИА Новости
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