Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд 

ТК «Звезда» 1 час назад
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Фото: ТАСС
Ученые заметили, что в настоящее время наша Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет.
Официальные хронометристы нашей планеты спорят о том, имеет ли смысл сокращать минуту на одну секунду, чтобы объяснить это изменение и привести точное течение времени обратно в соответствие с вращением Земли. Об этом сообщает Daily Star.
C 1970 года было добавлено 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли. Это связано с тем, что в течение десятилетий нашей планете требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить вращение, но с прошлого года наблюдается другая ситуация.
День 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз.

«Вполне возможно, что отрицательная скачкообразная секунда понадобится, если скорость вращения Земли еще больше увеличится, но пока рано говорить, произойдет ли это», — передает Daily Star слова старшего научного сотрудника группы времени и частоты Национальной физической лаборатории Питера Уибберли.

Конечное решение будет принято на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые предположили, что COVID-19 может перейти в хроническое заболевание Ученые предположили, что COVID-19 может перейти в хроническое заболевание Новогодний концерт для врачей и пациентов медцентра МО РФ прошел в Новосибирске: видео Новогодний концерт для врачей и пациентов медцентра МО РФ прошел в Новосибирске: видео В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты
Комментарии 8
Наука , Наука и техника , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение