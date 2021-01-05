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Первый клонированный теленок в России появился в апреле 2020 года. Ученые Всероссийского НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста показали, как растет выращенное из пробирки животное. Видео публикует телеканал «Москва 24».

Известно, что при проведении опыта были использованы клетки коровы из Австрии. Исследования подтвердили, что геном телочки полностью соответствует ее донору.

Ученые утверждают, что основная задача при клонировании — улучшить репродуктивные функции скота, а также вырастить животных с высокой устойчивостью к различным заболеваниям.