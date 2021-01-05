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Москва

Появилось видео с первым клонированным теленком в России 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
Первый клонированный теленок в России появился в апреле 2020 года. Ученые Всероссийского НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста показали, как растет выращенное из пробирки животное. Видео публикует телеканал «Москва 24».
Известно, что при проведении опыта были использованы клетки коровы из Австрии. Исследования подтвердили, что геном телочки полностью соответствует ее донору.
Ученые утверждают, что основная задача при клонировании — улучшить репродуктивные функции скота, а также вырастить животных с высокой устойчивостью к различным заболеваниям.
Ранее сообщалось, что зеленый щенок появился на свет в Грузии.
Наука , Видео
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