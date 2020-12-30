Найдены останки носорога времен Ледникового периода

Якутии обнаружили останки шерстистого мамонта, жившего во времена Ледникового периода. Туша животного хорошо сохранилась благодаря вечной мерзлоте. Об этом телеканалу «Якутия 24» рассказал ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук региона Валерий Плотников

Отмечается, что тело зверя сохранилось лучше, чем ранее найденные экземпляры этого вида. Плотников подчеркнул, что у находки присутствуют все конечности, часть внутренних органов и рог. «Сохранился и небольшой носовой рог — это является редкостью, так как он довольно быстро разлагается. При исследовании выявили на нем следы стертости, то есть, носорог им активно пользовался для добычи пищи», — пояснил ученый.

Он добавил, что в задней части туловища были найдены мягкие ткани — возможно, половые органы и часть кишечника. Исследовав экскременты животного, ученым удастся восстановить палеосреду того периода.

Плотников также рассказал, что возраст носорога составлял три-четыре года, то есть, он был подростком: уже перешел с лактации на растительную пищу, однако продолжал жить с матерью. Погиб он, по мнению ученых, упав в яму или промоину.