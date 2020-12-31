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Москва

Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Найдены останки носорога времен Ледникового периода
Фото: Reuters
В Абыйском районе Якутии ученые нашли тушу хорошо сохранившегося шерстистого носорога. Молодая особь утонула в реке, специалисты определили ее возраст как три или четыре года от роду, сообщает Yakutia daily.
Эта находка стала старейшей найденной палеонтологами — раньше не удавалось найти даже костей шерстистых носорогов такого возраста.
Как отметил доктор биологических наук Альберт Протопопов, у носорога сохранилась даже часть внутренностей, что позволяет более подробно изучить особенности жизнедеятельности этого вида.
— Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных, — сказал ученый.
Останки животного отправят на изучение в российскую Академию наук.
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Наука , Наука и техника , Новости Сибири , РАН
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