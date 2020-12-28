Археологи нашли доказательства мегацунами на побережье современного Израиля

Следы древнего мегацунами, вероятно, смывшего с лица земли несколько поселений на побережье современного Израиля, нашла группа морских археологов. Благодаря анализу почвы с использованием новейших технологий ученые смогли собрать доказательства природного катаклизма давностью примерно 10 тыс. лет. Волны цунами достигали 16 метров и вдавались в материк на расстояние до 3,5 км.

Американские и израильские археологи нашли доказательства мегацунами, обрушившегося на побережье Израиля около 10 тыс. лет назад. Результаты их работы изложены в статье для журнала PLoS ONE. Ученые предполагают, что природный катаклизм произошел между 7910 и 7290 годами до нашей эры. 16-метровые волны вгрызались в сушу на расстояние 1,5-3,5 км.

Побережье Кармель на северо-западе Израиля в эпоху неолита было густо заселено. Здесь находилось много поселений.

Как отметил ведущий автор исследования Гилад Штайнберг из отдела антропологии Центра морской археологии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, как минимум в последние 6 тыс. лет цунами считается привычным явлением для восточного побережья Средиземного моря. В зависимости от региона, за 100 лет происходит 8-10 цунами. Обычно они возникают из-за землетрясений в системе разломов Мертвого моря, вызывающих подводные оползни. При этом их размер, как правило, относительно невелик. Поэтому удары волн приводят лишь к последствиям локального масштаба. Распространение цунами вглубь суши обычно не превышало 300 м.

В районе древнего города Тель-Дор археологи нашли подтверждения того, что мегацунами эпохи неолита превосходило по мощности все известные для данных мест случаи.

Для проведения анализа ученые использовали фотограмметрические методы дистанционного зондирования с целью создания цифровой модели участка Тель-Дор. Одновременно велись подводные раскопки и бурение скважин глубиной до 9 м на суше. В образцах исследователи обнаружили слой ракушек и песка, относящийся к указанному выше хронологическому периоду. Присутствие морских отложений в пресноводной заболоченной местности может объясняться воздействием мегацунами, считает коллега Штайнберга профессор Томас Леви. Он резюмировал, что трудно определить, образовались ли аномальные слои песка в результате цунами или сильных штормов. Но даже самый сильный шторм может затопить сушу лишь на несколько сотен метров.

Тель-Дор был специально выбран для исследований из-за особенностей рельефа прилегающего участка: он включает в себя не слишком характерные для остальной линии побережья заливы и бухты. В других местах слой песка, по предположению Штайнберга, был размыт морем.

По мнению исследователей, практически полное отсутствие археологических памятников эпохи докерамического неолита может означать их уничтожение в результате цунами. При этом более поздние находки указывают на переселение людей из пострадавшего региона после стихийного бедствия.

По словам Штайнберга, проект объединенной группы ученых посвящен реконструкции древнего климата и изменений окружающей среды на израильском побережье в последние 12 тыс. лет.

Исследователь подчеркнул, что он и его коллеги даже не мечтали найти следы доисторического цунами. В то же время остается лишь гадать, как сильно произошедшее повлияло на жизнь людей, и передавали ли те информацию следующим поколениям.

«Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тыс. лет назад, береговая линия находилась в 4 км от современного места, — констатировал Штайнберг. — Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот».

Год назад археологи отчитались об обнаружении останков древнего поселения Тель-Хрейц на севере Израиля. Помимо фрагментов домов из камня и древесины, костей домашних животных, кремниевых наконечников, осколков керамической посуды и прочих атрибутов повседневной жизни внимание ученых привлекли руины стены, возведенной из огромных валунов вдоль бывшей береговой линии.

За дамбой длиной в 100 м жители пытались укрыться от наступления моря, защитить свои дома и хозяйство. Ученые уверены, что сделать это не удалось. Дамба сдерживала напор воды в течение какого-то времени. Но через несколько столетий уровень моря вырос на несколько метров.

В итоге построенная около 7 тыс. лет назад стена рухнула под напором воды, и обитателям пришлось оставить свои жилища.