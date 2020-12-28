Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Волны в 16 метров: как мегацунами накрыло Израиль 

Газета.Ru 7 часов назад
Археологи нашли доказательства мегацунами на побережье современного Израиля
Фото: depositphotos.com
Следы древнего мегацунами, вероятно, смывшего с лица земли несколько поселений на побережье современного Израиля, нашла группа морских археологов. Благодаря анализу почвы с использованием новейших технологий ученые смогли собрать доказательства природного катаклизма давностью примерно 10 тыс. лет. Волны цунами достигали 16 метров и вдавались в материк на расстояние до 3,5 км.
Американские и израильские археологи нашли доказательства мегацунами, обрушившегося на побережье Израиля около 10 тыс. лет назад. Результаты их работы изложены в статье для журнала PLoS ONE. Ученые предполагают, что природный катаклизм произошел между 7910 и 7290 годами до нашей эры. 16-метровые волны вгрызались в сушу на расстояние 1,5-3,5 км.
Побережье Кармель на северо-западе Израиля в эпоху неолита было густо заселено. Здесь находилось много поселений.
Как отметил ведущий автор исследования Гилад Штайнберг из отдела антропологии Центра морской археологии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, как минимум в последние 6 тыс. лет цунами считается привычным явлением для восточного побережья Средиземного моря. В зависимости от региона, за 100 лет происходит 8-10 цунами. Обычно они возникают из-за землетрясений в системе разломов Мертвого моря, вызывающих подводные оползни. При этом их размер, как правило, относительно невелик. Поэтому удары волн приводят лишь к последствиям локального масштаба. Распространение цунами вглубь суши обычно не превышало 300 м.
В районе древнего города Тель-Дор археологи нашли подтверждения того, что мегацунами эпохи неолита превосходило по мощности все известные для данных мест случаи.
Для проведения анализа ученые использовали фотограмметрические методы дистанционного зондирования с целью создания цифровой модели участка Тель-Дор. Одновременно велись подводные раскопки и бурение скважин глубиной до 9 м на суше. В образцах исследователи обнаружили слой ракушек и песка, относящийся к указанному выше хронологическому периоду. Присутствие морских отложений в пресноводной заболоченной местности может объясняться воздействием мегацунами, считает коллега Штайнберга профессор Томас Леви. Он резюмировал, что трудно определить, образовались ли аномальные слои песка в результате цунами или сильных штормов. Но даже самый сильный шторм может затопить сушу лишь на несколько сотен метров.
Тель-Дор был специально выбран для исследований из-за особенностей рельефа прилегающего участка: он включает в себя не слишком характерные для остальной линии побережья заливы и бухты. В других местах слой песка, по предположению Штайнберга, был размыт морем.
По мнению исследователей, практически полное отсутствие археологических памятников эпохи докерамического неолита может означать их уничтожение в результате цунами. При этом более поздние находки указывают на переселение людей из пострадавшего региона после стихийного бедствия.
По словам Штайнберга, проект объединенной группы ученых посвящен реконструкции древнего климата и изменений окружающей среды на израильском побережье в последние 12 тыс. лет.
Исследователь подчеркнул, что он и его коллеги даже не мечтали найти следы доисторического цунами. В то же время остается лишь гадать, как сильно произошедшее повлияло на жизнь людей, и передавали ли те информацию следующим поколениям.

«Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тыс. лет назад, береговая линия находилась в 4 км от современного места, — констатировал Штайнберг. — Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот».

Год назад археологи отчитались об обнаружении останков древнего поселения Тель-Хрейц на севере Израиля. Помимо фрагментов домов из камня и древесины, костей домашних животных, кремниевых наконечников, осколков керамической посуды и прочих атрибутов повседневной жизни внимание ученых привлекли руины стены, возведенной из огромных валунов вдоль бывшей береговой линии.
За дамбой длиной в 100 м жители пытались укрыться от наступления моря, защитить свои дома и хозяйство. Ученые уверены, что сделать это не удалось. Дамба сдерживала напор воды в течение какого-то времени. Но через несколько столетий уровень моря вырос на несколько метров.
В итоге построенная около 7 тыс. лет назад стена рухнула под напором воды, и обитателям пришлось оставить свои жилища.

«Это самая древняя в мире стена береговой защиты, первое свидетельство борьбы с той реальной проблемой, с которой мы имеем дело сегодня», — замечал один из авторов исследования Джонатан Бенджамин из Университета Флиндерса в Австралии.

Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Газета.Ru: последние новости
Биолог объяснила, кто наиболее уязвим перед новым штаммом коронавируса Биолог объяснила, кто наиболее уязвим перед новым штаммом коронавируса Гинцбург описал эффект при комбинации "Спутник V" и AstraZeneca Гинцбург описал эффект при комбинации "Спутник V" и AstraZeneca "Газета.Ru" рассказывает о главных политических событиях года "Газета.Ru" рассказывает о главных политических событиях года
Комментарии 1
Наука , Катастрофы , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение