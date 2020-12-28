Новый штамм коронавируса грозит повторным заражением уже переболевшим людям

Новый штамм коронавируса из Британии может ударить по переболевшим коронавирусом в первую, весеннюю волну, считает биолог Анча Баранова. Иммунный ответ на новую версию COVID-19 зависит от антител, выработанных организмом. Новый штамм более заразен, но не опаснее "оригинала".

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала наименее защищенную перед новым штаммом коронавируса группу. Как сообщает РИА «Новости», в первую очередь беспокоиться нужно тем, кто переболел в первую волну пандемии.

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — пояснила эксперт.

Пока что в России не обнаружен британский штамм коронавируса, сообщал Роспотребнадзор . Этот вариант, выявленный английскими учеными, является на 70% более заразным, чем предшественник.

При этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, вероятнее всего, не вызывает более серьезное течение болезни.

По его словам, быстрое распространение инфекции в США связано с тем, что COVID-19 является РНК-содержащим вирусом и с ним постоянно происходят мутации.

«В большинстве случаев мутации не имеют значения с практической точки зрения. Но время от времени в ходе наблюдений выявляется что-то такое, что вызывает подозрения или на деле свидетельствует о повышении заражаемости», — сказал Фаучи.

При этом новый штамм более заразен для детей из-за высокой способности проникать в клетки, заявила профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай, передает Daily Mail.

Классическому варианту коронавируса сложнее связываться с рецептором АСЕ2, через который многие вирусы попадают в организм человека. На фоне этого взрослые, у которых в верхних дыхательных путях больше АСЕ2, были более уязвимы для патогена, чем дети.

Профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон ранее также заявил, что новый штамм более заразен для детей.

«Мы наблюдали в течение пяти или шести недель, что доля случаев заражения новым штаммом людей в возрасте до 15 лет была статистически значимо выше, чем для уже известного варианта вируса», — рассказал газете Independent Фергюсон.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный — четвертый — уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме аптек и продуктовых (и ряда прочих), а также фитнес-залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости.

Многие европейские страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности распространения «коронавируса-новичка».