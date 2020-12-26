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Гинцбург раскрыл информацию о тяжелых аллергических реакциях на «Спутник V» 

Lenta.ru и ещё 3 34 минуты назад
Раскрыты данные о тяжелой аллергии на «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл информацию о тяжелых аллергических реакциях на российскую вакцину «Спутник V». Он рассказал об этом в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
По его словам, тяжелые аллергические реакции не были выявлены в ходе клинических испытаний и с момента введения препарата в гражданский оборот.

«Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота не наблюдалось», — отметил он.

Так Гинцбург прокомментировал информацию о возникновении аллергической реакции у семи граждан США после применения вакцины разработки компаний Pfizer/BioNTech.
По его словам, порядка 700 тысяч россиян были привиты вакциной «Спутник V».

«Министерство здравоохранения с Росздравнадзором очень жестко отслеживают всю побочку», — пояснил Гинцбург.

Ранее он заявил, что вакцина «Спутник V» не вызвала побочных эффектов у 85 процентов привитых россиян. У 15 процентов россиян, получивших вакцину, есть покраснения в месте инъекции, головная боль, проходящая в течение суток, и дискомфорт в мышцах.
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.
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Наука , Наука и техника , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Pfizer , Росздравнадзор , ИТАР-ТАСС , США
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