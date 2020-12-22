«Вектор» не выявил значимых изменений в штамме COVID-19 в России

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что значимых изменений в штамме COVID-19 в России не выявлено, повышенной угрозы для человечества нет. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
"Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений", — сказал Максютов.
По его словам, в целом вот эти изменения COVID-19 очень ограничены, и большинство штаммов вируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен.
"При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего 1 десятая процента", — уточнил директор.
Он также добавил, что как и любой другой вирус, COVID-19 постоянно изменяется, накапливает генетические мутации.
Центр "Вектор" постоянно следит за генетическими изменениями коронавируса в России, чтобы оценить в том числе, могут ли существующие тест-системы выявить этот вирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса.
Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса. 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.