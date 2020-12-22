«Вектор» не выявил значимых изменений в штамме COVID-19 в России

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что значимых изменений в штамме COVID-19 в России не выявлено, повышенной угрозы для человечества нет. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений", — сказал Максютов.

По его словам, в целом вот эти изменения COVID-19 очень ограничены, и большинство штаммов вируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен.

"При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего 1 десятая процента", — уточнил директор.

Он также добавил, что как и любой другой вирус, COVID-19 постоянно изменяется, накапливает генетические мутации.

Центр "Вектор" постоянно следит за генетическими изменениями коронавируса в России, чтобы оценить в том числе, могут ли существующие тест-системы выявить этот вирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса.