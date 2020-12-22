Метеорит из Нубийской пустыни оказался фрагментом исчезнувшей планеты 

В Солнечной системе некогда могла существовать неизвестная планета, богатая водой. Ученые пришли к такому выводу, изучив метеорит Альмахата Ситта, сообщает Nature Astronomy.
Метеорит обнаружили в 2008 году. Он пролетел в небе над Суданом и рассыпался на множество осколков в Нубийской пустыне. Ученые смогли собрать около 600 фрагментов. Они назвали объект «Шестая станция» (Альмахата Ситта), в «честь» местной железнодорожной станции.
Научное название метеорита — 2008 TC3. Ученые проанализировали его состав, чтобы узнать о происхождении космического объекта.
Результаты показали, что 2008 TC3 откололся от большого и насыщенного влагой тела. Чтобы получить более точные данные, ученые взяли 50-миллиграммовый кусок метеорита, отполировали его и исследовали при помощи инфракрасного микроскопа.
Спектральный анализ выявил нечто неожиданное. Внутри осколка была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол.
Для образования таких кристаллов требуются длительное экстремальное тепло и давление. Такие условия в углеродистых хондритовых метеоритах, по словам специалистов, невозможны.
Ученые пришли к выводу, что 2008 TC3 некогда входит в состав космического объекта, по размерам сравнимого с карликовой планетой Церера. Его диаметр составлял 640-1800 километров. Авторы исследования отметили, что этот объект существовал в ранней Солнечной системе и к настоящему времени исчез.
Исследования метеоритов позволяют ученым раскрыть неизвестные детали истории Солнечной системы. Так, анализ вещества указал, что наша система сформировалась за рекордно короткие сроки. Процесс занял всего 200 тысяч лет.