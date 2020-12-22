Метеорит из Нубийской пустыни оказался фрагментом исчезнувшей планеты 

В Солнечной системе некогда могла существовать неизвестная планета, богатая водой. Ученые пришли к такому выводу, изучив метеорит Альмахата Ситта, сообщает Nature Astronomy.

Метеорит обнаружили в 2008 году. Он пролетел в небе над Суданом и рассыпался на множество осколков в Нубийской пустыне. Ученые смогли собрать около 600 фрагментов. Они назвали объект «Шестая станция» (Альмахата Ситта), в «честь» местной железнодорожной станции.

Научное название метеорита — 2008 TC3. Ученые проанализировали его состав, чтобы узнать о происхождении космического объекта.

Результаты показали, что 2008 TC3 откололся от большого и насыщенного влагой тела. Чтобы получить более точные данные, ученые взяли 50-миллиграммовый кусок метеорита, отполировали его и исследовали при помощи инфракрасного микроскопа.

Спектральный анализ выявил нечто неожиданное. Внутри осколка была обнаружена чрезвычайно редкая форма гидратированных кристаллов, известная как амфибол.

Для образования таких кристаллов требуются длительное экстремальное тепло и давление. Такие условия в углеродистых хондритовых метеоритах, по словам специалистов, невозможны.

Ученые пришли к выводу, что 2008 TC3 некогда входит в состав космического объекта, по размерам сравнимого с карликовой планетой Церера. Его диаметр составлял 640-1800 километров. Авторы исследования отметили, что этот объект существовал в ранней Солнечной системе и к настоящему времени исчез.