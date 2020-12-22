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Москва

Врач рассказал о двух волнах ухудшения состояния при коронавирусе 

Lenta.ru 32 минуты назад
Ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны, во время которых после подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Максимально настороже при коронавирусе следует быть не менее 2 недель дней после подтверждения диагноза, так как само заболевание протекает волнообразно, — сказал он. — Первая волна болезни обычно наступает через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна чаще всего — это 9-10 день, когда может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось».

Поэтому, считает Мохамед Али, даже при бессимптомном течении болезни нельзя расслабляться и вести привычный образ жизни.
Ранее Владислав Мохамед Али рассказал, что есть два симптома, которые могут указывать на наступление тяжелой формы коронавируса при подтвержденном диагнозе. По его словам, речь идет о повышении температуры тела и одышке. Другие признаки определяются или лабораторно, или при помощи специальных инструментов.
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Наука , Видео , Наука и техника , Мохамед Али , Lenta.ru
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