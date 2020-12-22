«Максимально настороже при коронавирусе следует быть не менее 2 недель дней после подтверждения диагноза, так как само заболевание протекает волнообразно, — сказал он. — Первая волна болезни обычно наступает через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна чаще всего — это 9-10 день, когда может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось».