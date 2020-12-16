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В России научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
В России научились прогнозировать тяжесть течения COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, способные с 90-процентной точностью прогнозировать тяжесть течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
Исследователи изучили выборку из почти семи тысяч пациентов, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Это позволило создать математические модели исхода заболевания на основе алгоритмов машинного обучения.
Клиническими факторами, которые учитывались при анализе, стали ферритин, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и другие. Также ученых интересовала связь тяжести заболевания с генетической картой пациентов.
Ранее в ФМБА пришли к выводу, что вероятность летального исхода повышается в зависимости от возраста, пола, индекса массы тела и уровней глюкозы.
15 декабря официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о феномене низких показателей смертности в стране на фоне большого числа инфицированных. Она отметила, что Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения, но благодаря хорошей работе системы здравоохранения наблюдается относительно низкая летальность. Похожая ситуация складывается в Германии и еще некоторых странах.
По данным на 15 декабря, в России 2 707 945 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии умерли 47 968 зараженных.
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Наука , Наука и техника , Мелита Вуйнович , Федеральное медико-биологическое агентство , ВОЗ , Германия
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