Обнаружен первый в мире 2000-летний «компьютер» 

Современные технологии помогли археологам сделать революционное открытие. Оказывается, артефакт, которому 2000 лет, может быть первым в мире компьютером. Предмет около 100 лет находился в Национальном археологическом музее Афин, прежде чем ученые смогли понять, в чем его уникальность.

Необычный прибор нашли около века назад среди обломков древнего корабля, потерпевшего кораблекрушение у берегов греческого острова Антикитера. Внимание ученых привлекло устройство, которое, предположительно, было разработано и сконструировано греческими учеными между 60 и 205 годами до н. э.

Хранившийся в деревянном ящике бронзовый прибор высотой около 20 сантиметров состоял из трех основных частей, позже археологи смогли определить, что раньше устройство разделялось на 82 отдельных фрагмента. Причем в четырех из них обнаружили шестеренки, которые образовывали сложный часовой механизм.

По мнению исследователей, предмет использовался для того, чтобы предсказывать на десятилетия вперед положения небесных тел и солнечные затмения.

Как пишет газета Express, об этой версии использования древнего объекта ученые рассказали в ходе производства документального фильма «Механизм Антикитеры».

Археологи, обнаружившие предмет, с самого начала поняли, что он применялся для сбора астрономических данных. Однако только в XXI веке благодаря современным технологиям ученые смогли заглянуть «под коррозию». Выяснилось, что прибор представляет собой множество взаимосвязанных механизмов. На боку машины даже нанесены надписи, которые археологи считают частью инструкции по эксплуатации.