Ученые зафиксировали мощную гамма-вспышку в древнейшей галактике 

Ученые зафиксировали мощную гамма-вспышку в галактике GN-z11, которая образовалась почти сразу после Большого взрыва. Результаты наблюдений опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"До нашего открытия самой древней считали гамма-вспышку, которая через 525 млн лет после Большого взрыва. Наше открытие отодвигает эту дату еще на 100 млн лет", — написали ученые.

Это означает, что так называемые звезды второй популяции, которые могли бы быть причиной гамма-всплесков, существовали уже тогда. Галактика GN-z11 считается древнейшей из известных современным ученым. Она расположена в созвездии Большой Медведицы. Люди видят галактику в том виде, в каком она находилась спустя примерно 400 млн лет после Большого взрыва.