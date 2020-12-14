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Российские ученые открыли новый гриб 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 33 минуты назад
Российские ученые открыли новый гриб
Фото: РИА Новости
Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН обнаружили в Тюменской области ранее неизвестный вид грибов, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.
Открытие нового вида пластинчатых грибов было сделано во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов.

«Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность «кобякских» грибов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Найденный на Кобякском болоте гриб получил научное название Вольвариелла болотная. Отмечается, что новый вид является единственным из всех описанных к настоящему времени видом вольвариелл, который встречается на болотах. При этом в ходе экспедиции ученые собрали еще несколько грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности также могут стать новыми для науки видами, вскоре их будут исследовать, в том числе и за рубежом.

«Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии», — приводятся в сообщении слова тобольского ученого-миколога Владимира Капитонова.

Напомним, в сентябре ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
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Наука , Наука и техника , РАН , РИА Новости , Свердловская Область , Тобольск , Тюменская Область , Уральский
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