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Москва

Ученые выяснили, когда прекратит свое существование Солнечная система 

Прайм и ещё 1 6 часов назад
Ученые узнали, когда Солнце поглотит планеты
Фото: © NASA
Астрономы из Калифорнийского университета узнали, когда Солнце поглотит планеты и уничтожит Солнечную систему. Результаты их исследования опубликовало издание The Astronomical Journal.
При помощи компьютерного моделирования американские ученые выяснили, что Солнечная система исчезнет через 100 миллиардов лет. Это намного меньше, чем упоминалось ранее.
Согласно исследованию, сначала Солнце превратится в красного гиганта и поглотит близкие к себе планеты, в том числе и Землю. Затем она станет белым карликом и потеряет половину своей массы. Так, из-за этого орбиты планет-гигантов станут огромными и нестабильными. Это приведет к «расшатыванию» Солнечной системы. Сатурн и Юпитер в течение 30 миллиардов лет уйдут из Солнечной системы, а в остальные 100 миллиардов лет — и остальные планеты.
Отмечается, что международный коллектив ученых зарегистрировал нейтрино, которые появляются из-за термоядерных реакций CNO-цикла на Солнце. Такое открытие доказало существование данного источника энергии на ближайшей к Земле звезде.
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Наука , Наука и техника , Москва
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