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Назван способ уничтожить COVID-19 за две минуты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 1 час назад
Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Фото: ТАСС
Американские ученые выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. Результаты исследований опубликованы в British Dental Journal.
Целью лабораторных исследований было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта, передает РИА «Новости».
Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2  путем временного уменьшения количества вируса во рту», — говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.
Ранее японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем.
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Наука , Наука и техника , Американские ученые , Коронавирус , COVID-19 , РИА Новости
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