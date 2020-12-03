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Попова сообщила ещё о 10 разрабатываемых в России вакцинах от COVID-19 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Попова: ещё о 10 вакцин разрабатывают в России
Фото: © Александр Астафьев РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в России разрабатывается ещё не меньше десяти препаратов против коронавируса, помимо уже трёх известных.

«Их не меньше десяти в стране сегодня разрабатывается, не меньше», — цитирует её РИА Новости.

Как уточнила Попова, три из этих вакцин разрабатываются в «Векторе».

«Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединённая против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», — добавила она.

Ранее Попова рассказала, люди какого возраста заболевают коронавирусом чаще остальных.
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Наука , Наука и техника , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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