Раскрыта новая опасность для астронавтов

К сожалению, за почти шесть десятилетий, прошедших с момента запуска первого человека в космос, ученые узнали очень мало о том, как человеческий организм реагирует на жизнь в невесомости с высокой радиацией. Однако кое-что специалистам все-таки удалось понять. Длительное нахождение в космосе может иметь самые разные последствия, включая ухудшение зрения, потерю костной ткани, атрофию мышц и нарушение иммунной системы.

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Исследование онкологического центра Ломбарди указало на еще один риск, которому подвергаются астронавты. Оказалось, что невесомость и космическое излучение влияют на организм на субклеточном (надмолекулярном) уровне, повреждая митохондрии, миниатюрные энергетические станции нашего организма.

К таким выводам ученые пришли, изучив ткани мышей, которые летали в космос, а также коллекцию биологических образцов NASA и медицинские показатели астронавтов. В ходе работы исследователи сравнили результаты этих трех групп данных между собой. Несмотря на то, что в каждой из групп были представлены разные ткани, в клетках всех трех была повреждена функция митохондрий. Полученные результаты также указали на то, что изолированные клетки поражаются больше, чем целые органы, а из органов больше всего повреждаются клетки печени.