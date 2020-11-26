Названы неожиданные симптомы рака легких 

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Британский врач Клэр Моррисон в интервью Express рассказала о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Так, опухоль верхней борозды легкого (опухоль Панкоста) может вызывать боли в плече и руке, а также слабость руки.

Обратиться к врачу также стоит при обнаружении твердых болезненных узелков или расширенных вен в области плеч или шеи.

"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать синдром Горнера, проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица", — объяснила специалист.

Моррисон напомнила, что рак легких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.

Она призвала не игнорировать любые симптомы, продолжающиеся более двух недель, и при малейших подозрениях проконсультироваться с лечащим врачом.