Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт 

РИА Новости и ещё 5 59 минут назад
Внутри египетской мумии обнаружен необычный артефакт
Фото: depositphotos.com
Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.
Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.
Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для "духовной защиты" мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.
Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.
Бальзамированное тело, известное как "портретная Мумия Хавара 4", обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Последние новости
Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
00:30
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
Общество В мире
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
00:46
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
02:51
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
В мире
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
00:55
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
В мире
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
00:39
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
Армия
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
00:48
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
Политика
ВС РФ в Кельбаджарском районе попали на видео
01:29
ВС РФ в Кельбаджарском районе попали на видео
Армия
Видео с рекламой «Пятерочки» о важности масок
00:50
Видео с рекламой «Пятерочки» о важности масок
Общество
Появилось видео скандальной рекламы застройщика
00:59
Появилось видео скандальной рекламы застройщика
Общество
Видео предсказаний будущего Украины от Саакашвили
01:00
Видео предсказаний будущего Украины от Саакашвили
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть