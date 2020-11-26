Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Стало известно происхождение первого человекоподобного существа на Земле 

Мир24 и ещё 3 31 минуту назад
Раскрыто первое человекоподобное существо на Земле
Фото: Мир24
Группа исследователей из Франции, Италии и США доказали, что самый ранний предок человека вида Sahelanthropus tchadensis не был гоминидом и не является древнейшим представителем нашего вида. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.
Авторы работы заявляют, что загадочное существо не было прямоходящим. Таким образом, оно не было гоминидом, но было предком современных обезьян.
Ученые исследовали окаменелую бедренную кость существа, и пришли к выводу, что оно передвигалось на четырех конечностях. Так делают сегодня гориллы и прочие виде человекообразные обезьяны. В частности размер зубов, по мнению исследователей, совпадает с размером таковых у маленьких самок обезьяны.
Таким образом, Sahelanthropus tchadensis не является древнейшим предком современного человека.
Напомним, окаменелые останки этого человекоподобного существа обнаружили в 2001 году в пустыне Джураб в Чаде. Тогда открытие совершила исследовательская группа CNAR. После неизвестный науке вид получил название Sahelanthropus tchadensis. Тогда команда исследователей заявила, что найденное существо — прямоходящий гоминид. Следовательно, это один из древних предков человека.
Однако ученые подвергли сомнению данный вывод, поскольку доказательства базировались лишь на изучении зубов и отметин на задней части черепа. Кроме того, работу опубликован в журнале, который не проходил рецензирование. Также не был предоставлен доступ к найденным останкам.
При этом новое исследование основано не на тех окаменелых останках, которые изучала группа CNAR. Изучаемая ими бедренная кость была обнаружена недалеко от места, где в 2001-м нашли останки Sahelanthropus tchadensis. Поскольку места находок очень близко располагаются друг от друга, а возраст окаменелостей совпадает, ученые посчитали, что в их руки попали останки все того же давным-давно умершего представителя вида.
Ранее австралийские исследователи обнаружили в Южной Африке череп древнего человекообразного существа. Его возраст оценивается в два миллиона лет.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Мир24: последние новости
Отсрочить старость поможет простой способ Отсрочить старость поможет простой способ Зоолог – о том, насколько опасны трупы убитых датских норок и причем тут сибирская язва Зоолог – о том, насколько опасны трупы убитых датских норок и причем тут сибирская язва Марсоход Curiosity нашел следы древнего наводнения на Марсе Марсоход Curiosity нашел следы древнего наводнения на Марсе
Комментарии
Наука , Наука и техника , Италия , США , Франция , Чад
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
00:20
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
Происшествия
Появились подробности трагедии в Калининграде
00:20
Появились подробности трагедии в Калининграде
Происшествия
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение