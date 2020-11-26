Раскрыто первое человекоподобное существо на Земле

Группа исследователей из Франции, Италии и США доказали, что самый ранний предок человека вида Sahelanthropus tchadensis не был гоминидом и не является древнейшим представителем нашего вида. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.

Авторы работы заявляют, что загадочное существо не было прямоходящим. Таким образом, оно не было гоминидом, но было предком современных обезьян.

Ученые исследовали окаменелую бедренную кость существа, и пришли к выводу, что оно передвигалось на четырех конечностях. Так делают сегодня гориллы и прочие виде человекообразные обезьяны. В частности размер зубов, по мнению исследователей, совпадает с размером таковых у маленьких самок обезьяны.

Таким образом, Sahelanthropus tchadensis не является древнейшим предком современного человека.

Напомним, окаменелые останки этого человекоподобного существа обнаружили в 2001 году в пустыне Джураб в Чаде. Тогда открытие совершила исследовательская группа CNAR. После неизвестный науке вид получил название Sahelanthropus tchadensis. Тогда команда исследователей заявила, что найденное существо — прямоходящий гоминид. Следовательно, это один из древних предков человека.

Однако ученые подвергли сомнению данный вывод, поскольку доказательства базировались лишь на изучении зубов и отметин на задней части черепа. Кроме того, работу опубликован в журнале, который не проходил рецензирование. Также не был предоставлен доступ к найденным останкам.

При этом новое исследование основано не на тех окаменелых останках, которые изучала группа CNAR. Изучаемая ими бедренная кость была обнаружена недалеко от места, где в 2001-м нашли останки Sahelanthropus tchadensis. Поскольку места находок очень близко располагаются друг от друга, а возраст окаменелостей совпадает, ученые посчитали, что в их руки попали останки все того же давным-давно умершего представителя вида.