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Обнаружен новый способ побороть старение 

Lenta.ru 1 час назад
Обнаружен новый способ побороть старение
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии обнаружили новый механизм, с помощью которого ограничения в количестве пищи приводят к увеличению продолжительности жизни, доказав эффективность специальных диет. Оказалось, что увеличение количества белка сестрина тормозило старение плодовых мух. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Aging.
Ученые выяснили, какой фактор отвечает за то, что организм в большей степени реагирует на сокращение количества употребляемых белков и определенных аминокислот, чем на ограничение количества калорий в целом. Известно, что в этот механизм вовлечен сигнальный путь TOR. TOR или мишень рапамицина (англ. target of rapamycin) представляет собой фермент протеинкиназу, которая участвует в росте и выживании клеток.
Оказалось, что белок сестрин способен связывать аминокислоты, и подавление этого связывания с помощью препаратов снижало активность сигнального пути TOR, что в свою очередь помогало бороться со старением. Более того, у насекомых с мутациями в белке улучшалось здоровье даже при богатой белками диете.
В то же время увеличение количества сестрина в стволовых клетках, расположенных в кишечнике мух, также защищало насекомых от негативного эффекта диеты, богатой белками, и продлевало жизнь на 10 процентов. Таким образом, потенциальный препарат, который увеличивает активность сестрина, в будущем может стать новым способом борьбы со старением.
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Наука , Наука и техника , Германия
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