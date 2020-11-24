Вакцина «Спутник V» показала эффективность выше 95% 

Вакцина «Спутник V» от коронавируса показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги исследования вакцины.
«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (седьмой день после получения второй иммунизации)… Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Отмечается, что расчёт проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекции вакцины «Спутник V» или плацебо, во второй контрольной точке — 39 заболевших добровольцев по состоянию на 23 ноября.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз.