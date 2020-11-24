У воды оказалось два жидких состояния 

Международная команда исследователей показала, что при низких температурах вода может существовать в виде двух жидкостей, сильно отличающихся по плотности. Это открытие может объяснить многие аномальные свойства воды. Статья опубликована в журнале Science

Вода обладает многими уникальными свойствами, ее реакция на изменения давления и температуры сильно отличается от других известных человеку жидкостей, и эти особенности крайне важны для многих практических применений. Международная группа исследователей выяснила, что вода может существовать в двух разных жидких состояниях.

Впервые такая гипотеза была выдвинута около 30 лет назад на основе результатов моделирования, и оставалась одним из самых противоречивых научных предположений. Эксперименты, которые могли пролить свет на этот вопрос были очень сложны из-за неизбежного образования льда в условиях, в которых должны существовать две жидкости. Теперь ряд сложных экспериментов при давлении от 2,5 до 3,5 килобар и компьютерное моделирование, проведенное авторами статьи, подтвердило эту теорию.

Обычное, хорошо знакомое всем, состояние воды существует при нормальной температуре, но при низких температурах (примерно -63°C) существует два различных жидких состояния: жидкость с низкой плотностью при низком давлении и жидкость с высокой плотностью при высоком давлении. Две формы отличаются по плотности на 20%. Вероятно, при определенных условиях вода должна существовать в виде двух несмешивающихся жидкостей, разделенных тонкой границей раздела фаз, что напоминает смесь воды и масла.