Растения научились прятаться от людей

Растение Fritillaria delavayi, которое широко используется в традиционной китайской медицине, научилось скрываться от людей. Специалисты из Великобритании Китая обнаружили, что в районах особенно активного сбора оно маскируется под скальную поверхность, сообщает Current Biology.

Fritillaria delavayi — многолетнее травянистое растение, цвет его листьев варьируется от зеленого до серого и коричневого. На пятый год жизни оно дает единственный цветок.

Этот вид уже более двух тысяч лет используется для лечения легочных заболеваний. В последние годы спрос повысился, что привело к более обширным сборам.

Ученые отметили, что многие растения используют камуфляж, чтобы спрятаться от травоядных. Но в данном случае они впервые увидели, как растение вырабатывает новую стратегию выживания в ответ на человеческие действия.

«Удивительно видеть, что люди могут оказывать такое прямое и драматическое влияние на окраску диких организмов, не только на их выживание, но и на саму их эволюцию», — заключили авторы научной работы.

Воздействие человека на эволюцию растений раньше пристально не изучалось. В рамках нового исследования ученые поговорили с местными жителями, чтобы узнать, в каком районе они собирают больше всего цветов Fritillaria delavayi. Оказалось, что активность сборщиков коррелирует с маскировкой растений — в местах, куда люди наведываются особенно часто, растения лучше «сливаются с местностью». В результате сборщикам требуется больше времени, чтобы их обнаружить.

Ученые подчеркнули, что коммерческий сбор оказывает более сильное влияние на растительный мир, чем многие другие факторы. Он напрямую влияет на биоразнообразие и эволюцию растений.