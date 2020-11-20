Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

К Земле приближается «дорогой» астероид

Свободная пресса
1 час назад
К Земле приближается астероид размерами от 370 до 820 метров.
К Земле приближается «дорогой» астероид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщает РИА Новости, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 8.00 по московскому времени. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.
Он интересен и другим. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.
Наука,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители