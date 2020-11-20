К Земле приближается «дорогой» астероид

Как сообщает РИА Новости, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 8.00 по московскому времени. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.