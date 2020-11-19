Главный медицинский эксперт «Аль-Джазиры» попытался разобраться, на чем основаны слухи о пагубном влиянии вакцины от коронавируса на организм человека. Информация распространилась со скоростью лесного пожара, пишет автор, как только Pfizer , BioNTech и Moderna подтвердили эффективность своих препаратов.

Пользователи социальных сетей активно распространяют сообщения о том, что разрабатываемые вакцины против коронавирусной инфекции covid-19 наносят непоправимый вред организму и способствуют изменению генетической структуры человека. Они называют это преступлением против человечности и скептически относятся к деталям проводимых испытаний. Где правда?

Эти слухи распространились со скоростью лесного пожара после того, как американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech объявили, что их совместно разработанная вакцина на 95% эффективна против covid-19.

Американская компания Moderna объявила аналогичные результаты (эффективность 94,5%) по вакцине, разработанной по той же технологии. Обе вакцины показали свою эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни.

Вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna основаны на современной технологии, предполагающей встраивание генетического материала в клетки человека. Этот материал стимулирует выработку белка, идентичного белку коронавируса, и, как следствие, иммунный ответ на этот белок.

Вакцина состоит из синтетической копии генетического материала коронавируса, называемого «информационная РНК» или «мРНК», чья задача стимулировать клетки человека на производство множества копий вируса. Эти копии вызывают ответ в иммунной системе и стимулируют её атаковать в случае, если настоящий вирус попытается вторгнуться в организм.

В сообщениях говорится, что вакцины изменяют ДНК человека, то есть его генетическую структуру.

Это утверждение — абсолютная ложь. Антиковидные м-РНК-вакцины не могут изменить генетическую структуру человека, причинить ему вред или разрушить его организм. Более того, они не приводят к созданию генетически модифицированных людей. Все вышеперечисленные утверждения — ложь.

Единственное преступление против человечества — это ложь и теории заговора, вызывающие сомнения у людей и препятствующие работе врачей и правительств по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, более 1 350 000 человек скончались.

ДНК-вакцины не изменяют генетическую структуру организма человека. В организм вводится только небольшая часть генетического кода вируса для стимуляции иммунного ответа. Когда антиген распознается иммунной системой, она вырабатывает антитела, которые будут бороться с реальным коронавирусом, когда он попадёт в организм.

Вакцины не меняют ДНК человека и не осуществляют манипуляции с его генами.

Не в первый раз

На самом деле эти обвинения звучат не в первый раз. В мае агентство Reuters опубликовало статью, опровергающую все обвинения. В ней Марк Линас, приглашенный научный сотрудник СAS, опроверг слухи о том, что ДНК-вакцина может менять генетическую структуру живого организма.

Линас сказал Reuters, что не существует вакцины, которая могла бы изменить ДНК человека. Он добавил: «Это просто миф, который намерено распространяют антипрививочники, чтобы создать хаос и вызвать недоверие к вакцинам».

«Генетическая модификация предполагает намеренное введение чужеродной ДНК в ядро клетки человека, а вакцины этого просто не делают. Вакцины работают, обучая иммунную систему распознавать патоген, когда он пытается заразить организм — в основном это делается путем инъекции вирусных антигенов или живых вирусов, которые стимулируют иммунный ответ за счет выработки антител», — сказал Линас.

Линас добавил: «ДНК (в ДНК-вакцинах) не встраивается в ядро клетки, поэтому она не способствует изменению генетической структуры человека».

Доктор Пол МакКрей, профессор педиатрии, микробиологии и внутренних болезней в Университете Айовы, рассказал Reuters по электронной почте, как будут работать разрабатываемые вакцины против covid-19: «В случае covid-19 основным белком, используемым для укрепления иммунной системы, является спайковый белок вируса».

Его можно вводить в виде вакцины во многих различных формах: в виде инактивированного (мёртвого) вируса, в виде экспрессированного белка, в векторе ДНК или РНК, который заставляет клетки производить этот белок и так далее.

Таким образом, единственная задача — это стимулировать организм для выработки антител и Т-клеток, которые предотвратят заражение вирусом или убьют любые инфицированные клетки, чтобы предотвратить или уменьшить тяжесть заболевания. Вот что происходит, если вы заразитесь вирусом естественным путем, но вакцина исключает риск серьезного течения болезни.

Статья Reuters подтвердила, что будущая вакцина против COVID-19 не будет изменять генетическую структуру человека. ДНК-вакцины не интегрируют ДНК вируса в ядро клетки его реципиента, а вместо этого вводят часть ДНК или РНК вируса в ткани, чтобы стимулировать иммунный ответ в организме.

Каковы механизмы проведения испытаний вакцин против covid-19 и как обеспечивается их безопасность?

Чтобы проверить эффективность и безопасность экспериментальных вакцин против covid-19, исследователи проводят клинические испытания на десятках тысяч добровольцах. Как правило, их поровну делят на две группы, одна из которых получает плацебо. Таким образом тестируют вакцины компании BioNTech и Moderna.

Подробности клинических испытаний представлены ниже:

Кто проводит клинические испытания?

Американская компания Pfizer проводит клинические испытания вакцины против коронавируса, в которых приняли участие почти 44 тысячи человек в США, Бразилии, Южной Африке и Турции. Все люди принимают участие в испытаниях вакцины на добровольной основе. Каждому добровольцу делают две прививки с интервалом в три недели, а затем учёные следят за их состоянием.

Что касается компании Moderna, то она проводит клинические испытания вакцины в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США, который участвует в финансировании исследований и разработке вакцины. Тестирование проводится только на территории США. В нем принимают участие 30 тысяч добровольцев, каждому из которых делают две прививки с интервалом в четыре недели.

Знают ли участники испытаний, кто из них получал вакцину, а кто плацебо?

Нет, даже медсестра, делающая инъекции участникам, не знает этого. Плацебо — это просто физиологический раствор без какого-либо терапевтического действия.

Как обеспечить эффективность вакцины?

Добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины, продолжают вести обычную жизнь. После прививки они возвращаются домой и продолжают работать или учиться. Как и все остальные люди они должны соблюдать профилактические меры, будь то самоизоляция или масочный режим.

В течение нескольких дней после прививки некоторые участники естественным образом заболевают covid-19. Об этом неизбежно становится известно, поскольку участники испытаний должны регулярно информировать учёных о любых симптомах, которые у них проявились. Таким образом, любой подозрительный побочный эффект подлежит тщательному исследованию.

Если вакцина эффективна, количество случаев, зарегистрированных среди участников, получивших реальную вакцину, будет меньше, чем количество случаев среди тех, кто получил плацебо.

Необходимо получить достаточно большую разницу, чтобы исключить искажение результатов. Исследователи используют методы статистического анализа, помогающие понять минимальный порог эффективности. Например, достижение 100% эффективности означает, что не было зарегистрировано ни одного случая заболевания у людей, которые получили реальную вакцину, но было много заболевших среди тех, кто получил плацебо.

Главная цель вакцины против коронавируса — не предотвратить передачу коронавирусной инфекции, а, скорее, снизить количество людей, страдающих заболеванием covid-19. Вакцина будет считаться высокоэффективной, если ей удастся снизить тяжесть заболевания.

Если вакцина будет успешно защищать людей от коронавируса, то мы достигнем желаемой цели в области общественного здравоохранения, даже если будут продолжать выявлять больных коронавирусом.

Будут ли добровольцев намеренно заражать вирусом?

Нет, ученые намерены только зафиксировать, есть ли разница «в реальной жизни» между людьми, получившими вакцину от covid-19, и теми, кто не вакцинировался.

Пока в мире нет на 100% эффективного лекарства от covid-19 было бы неэтично намеренно подвергать людей заражению коронавирусом, хотя учёные уже предлагали провести подобные испытания на молодых людях.

Зачем использовать плацебо вместе с вакциной?

Если бы исследование ограничивалось наблюдением за состоянием 10 тысяч человек, в том числе 100 заразившихся covid-19, то как можно было бы узнать о степени эффективности вакцины? Может быть, без вакцины было бы такое же количество заболевших, а может быть, вдвое или в 10 раз больше.

Следовательно, единственный способ определить эффективность — это сравнить результаты людей, которым ввели вакцину против коронавируса, с теми, кому ввели плацебо.