Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыта загадка появления Солнечной системы 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта загадка появления Солнечной системы
Фото: NASA
Ученые Ливерморской национальной лаборатории Калифорнийского университета раскрыли загадку времени появления Солнечной системы, которое произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад. Оказалось, что на формирование Солнца и протопланет ушло всего лишь 200 тысяч лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Солнечная система возникла в результате гравитационного коллапса большого облака пыли, из вещества которого состоит большинство небесных тел в ней, включая Солнце и планеты. Ранее астрономы наблюдали за другими планетными системами и пришли к выводу, что на коллапс облака и его превращение в родительскую звезду и планеты уходит 1-2 миллиона лет. Однако в ходе нового исследования выяснилось, что Солнечная система возникла очень быстро.
Исследователи определили содержание изотопов молибдена в богатых кальцием и алюминием включениях (CAI), которые считаются самыми древними из датированных структурных элементов хондритовых метеоритов. Большинство CAI сформировались 4,567 миллиарда лет назад, в период от 40 до 200 тысяч лет, в высокотемпературной среде около молодого Солнца. Затем они были перенесены в регион, где образовались метеориты. Поскольку срок формирования CAI меньше, чем предполагаемый срок формирования Солнечной системы, было непонятно, на какую фазу пришлось появление включений.
Оказалось, что в CAI встречаются вариации изотопного состава молибдена, возникающие из-за неоднородного распределения вещества в протопланетном диске. Это означает, что формирование внешних и внутренних областей Солнечной системы пришлось на период появления включений, когда Солнце превращалось из протозвезды в звезду главной последовательности. Таким образом все вещество облака, из которого возникла большая часть Солнечной системы, было притянуто к Солнцу за 200 тысяч лет.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть