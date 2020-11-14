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Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики

РИА Новостииещё 3
1 час назад
Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РФ запустит спутник для оценки климата Арктики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал агентству, что запуск "Арктики" отложили на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" с космодрома Байконур намечается на 28 февраля", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.
Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Наука,Наука и техника,Роскосмос,РИА Новости,
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