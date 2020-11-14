РФ запустит спутник для оценки климата Арктики

Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.

Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".